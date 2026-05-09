Oggi il Giro d’Italia 2026 si svolge con una tappa che attraversa Sevilla, con uno sprint intermedio in programma e a breve due GPM. A tre chilometri dall'inizio della salita del Byala Pass, lunga 7 chilometri, la corsa entra nel vivo. La diretta segue passo passo gli sviluppi di questa fase, con aggiornamenti in tempo reale sui movimenti dei corridori e sulla classifica generale, mentre i ciclisti affrontano le asperità del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13:56 3 chilometri all’avvio del Byala Pass, salita di 7.7 km al 4.6% di pendenza media contrassegnata come GPM di terza categoria. 13:53 Ed è proprio Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a portare a casa il terzo posto rinsaldando la leadership nella classifica a punti. 13:51 Anche il gruppo maglia rosa si avvicina al traguardo intermedio. 13:49 Diego Pablo Sevilla si aggiudica lo sprint intermedio dinanzi a Maestri. Attesa per capire se qualche big sprinter proverà a portarsi a casa la terza moneta. 13:48 Un km al traguardo volante di Sliven. 13:47 Dopo due ore e mezza di corsa la media oraria è di 39.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: a Sevilla lo sprint intermedio, a breve due GPM

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