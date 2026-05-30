Mancano circa 20 chilometri all’arrivo di oggi nel Giro d’Italia 2026, con la tappa che si conclude a Ravenna. La corsa prosegue lungo il percorso che porta al traguardo, mentre i ciclisti sono ancora in gara. La diretta segnala che mancano poco più di 20 km alla conclusione, ma non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui movimenti dei corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 Ancora 20 km prima di arrivare sul traguardo di Ravenna. 18.24 In difficoltà Ally Wollaston. 18.21 Ora l’andatura è elevata in gruppo. 18.18 Mancano 25 km al traguardo. 18.15 Perde contatto Justine Ghekiere. 18.12 Il gruppo sta per terminare il secondo giro del tracciato cittadino. 18.09 L’olandese Lorena Wiebes è la favorita principale per la tappa odierna. 18.06 Mancano 34 km all’arrivo. 18.03 Si è concluso il primo giro nel circuito cittadino. 18.02 Human Powered Health in testa al gruppo. 17.59 Ritmo elevato in questa fase della corsa. 17.56 Dal momento dell’ingresso nel circuito cittadino non ci sono stati tentativi di allungo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 20 km all’arrivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia 2026 Stage 20 Preview: Final Mountain Test

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 100 km dall’arrivoOggi la corsa del Giro d’Italia 2026 è in corso con il gruppo che si mantiene compatto a circa 100 chilometri dall’arrivo.

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 150 km all’arrivo, in cinque al comandoSono cinque i corridori in fuga al km 135 della tappa di oggi, con circa 150 km ancora da percorrere.

Temi più discussi: Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Narvaez non lascia nulla e realizza il tris, Ulissi sul podio; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Ventesima Tappa; 15 tappa Giro d'Italia 2026.

Vingegaard si è preso il primo Giro d'Italia della carriera! Commenta insieme a Luca Gregorio, Riccardo Magrini, Wladimir Belli e Moreno Moser la 20a tappa della Corsa Rosa Ti aspettiamo in diretta qui: youtube.com/live/rgBILobrI… x.com

Diretta Giro d'Italia 2026, Tappa 20 Gemona del Friuli-Piancavallo LIVE: Vingegaard alla conquista definitiva della maglia rosaLa cronaca in diretta della tappa 20 del Giro d'Italia 2026, Gemona del Friuli-Piancavallo: oggi il redde rationem per la classifica generale e soprattutto per il podio ... sport.virgilio.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ripresa la fuga, il gruppo entra nel circuito cittadino di RavennaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della prima tappa del Giro d’Italia 2026 ... oasport.it