Sono cinque i corridori in fuga al km 135 della tappa di oggi, con circa 150 km ancora da percorrere. La corsa prosegue su un percorso pianeggiante. La classifica generale vede ancora il leader mantenere il vantaggio di alcuni minuti sugli inseguitori. Tra i fuggitivi, il più vincente è un ciclista con otto vittorie in carriera. La gara si avvicina alla fase decisiva e la situazione in testa alla corsa resta ancora fluida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12.23 Thomas Guillermo Silva è il corridore più vincente tra quelli presenti in fuga, con 8 successi in carriera. 12.20 Mancano meno di 30 km all’inizio del primo GPM. 12.17 150 km alla conclusione. 12.14 In gruppo è sempre la Visma a dettare il ritmo. 12.11 Warbasse e Tarozzi continuano a mantenere 1? di distacco. L’italiano sta probabilmente continuando l’azione per rientrare in vista del Red Bull KM, situato tra le due ascese di Piancavallo, considerando che è il leader a parimerito con Rubio della classifica di questi sprint intermedi. 12.08 Vantaggio dei fuggitivi che aumenta nei confronti del gruppo, il distacco è ora di 3’48”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 150 km all’arrivo, in cinque al comando

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