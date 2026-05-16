LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 100 km dall’arrivo

Oggi la corsa del Giro d’Italia 2026 è in corso con il gruppo che si mantiene compatto a circa 100 chilometri dall’arrivo. La corsa procede con un gruppo molto allungato, ma senza che nessuna squadra sia riuscita ad allontanarsi significativamente. I ciclisti continuano a muoversi insieme, mantenendo una formazione stretta e pronta a eventuali scatti nelle fasi finali della tappa. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre gli atleti si avvicinano all’ultimo tratto di gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui