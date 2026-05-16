LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto a 100 km dall’arrivo
Oggi la corsa del Giro d’Italia 2026 è in corso con il gruppo che si mantiene compatto a circa 100 chilometri dall’arrivo. La corsa procede con un gruppo molto allungato, ma senza che nessuna squadra sia riuscita ad allontanarsi significativamente. I ciclisti continuano a muoversi insieme, mantenendo una formazione stretta e pronta a eventuali scatti nelle fasi finali della tappa. La classifica generale si aggiorna di ora in ora, mentre gli atleti si avvicinano all’ultimo tratto di gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:44 Gruppo allungatissimo, ma sempre compatto. Non si creano le condizioni per la formazione della fuga quando mancano 30 chilometri al transito in quel di Cupra Marittima. 14:41 100 km all’arrivo dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. 14:38 Si rialzano Ganna e Bettiol, sfortunati nel non trovare da subito compagni di avventura. 14:36 Riassorbiti anche questi inseguitori. Situazione complicatissima per i fuggitivi. 14:34 Alle spalle dei due battistrada si è formato un terzetto con Plowright e Bayer (Soudal Quick – Step), ed il veterano italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team). 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro dItalia 2026. Tappa lucana memorabile
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