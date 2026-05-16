LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna e Bettiol al comando a 110 km dall’arrivo

Oggi la corsa del Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con Ganna e Bettiol in testa a circa 110 chilometri dall’arrivo. Al momento, il tentativo dei due ciclisti si sta avvicinando alla conclusione, con le forze che iniziano a scarseggiare. La gara prosegue con un ritmo intenso, mentre gli altri concorrenti cercano di organizzare le proprie strategie per la fase finale. La classifica generale si aggiorna di continuo, offrendo agli spettatori un quadro sempre più chiaro di questa tappa.

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