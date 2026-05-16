LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna e Bettiol al comando a 110 km dall’arrivo
Oggi la corsa del Giro d’Italia 2026 si sta svolgendo con Ganna e Bettiol in testa a circa 110 chilometri dall’arrivo. Al momento, il tentativo dei due ciclisti si sta avvicinando alla conclusione, con le forze che iniziano a scarseggiare. La gara prosegue con un ritmo intenso, mentre gli altri concorrenti cercano di organizzare le proprie strategie per la fase finale. La classifica generale si aggiorna di continuo, offrendo agli spettatori un quadro sempre più chiaro di questa tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 14:31 Sta per esauristi il tentativo di Ganna e Bettiol. Troppo dispendioso l’attacco a due con il gruppo che è distante appena 20 secondi. 14:28 Dopo un’ora di corsa la media è di 51.8 kmh. Andatura folle nonostante il vento contrario. 14:25 Il vento contrario frena la marcia dei due attaccanti. Soltanto 25 secondi di vantaggio per i fuggitivi. 14:23 Corsa giunta sul tratto che costeggia il Mare Adriatico. 115 km all’arrivo con al comando Filippo Ganna (Netcompany INEOS) ed Alberto Bettiol (XDS Astana Team). 14:20 Anzi il ciclista caduto è Fabio Christen. Termina qui il Giro d’Italia dell’elvetico, che sale sull’ambulanza dopo la scivolata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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