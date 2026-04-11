Oggi si tiene la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con una diretta che mostra un gruppo di cinque corridori al comando a 90 chilometri dal traguardo. Al momento, i leader sono rappresentati da ciclisti delle squadre UAE Team Emirates, Lidl-Trek, Movistar, EF Education Easypost e INEOS Grenadiers. La corsa prosegue con questa fuga che mantiene alta l’attenzione tra gli appassionati, mentre i velocisti si preparano a eventuali sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:45 La situazione: al comando Soler (UAE Team Emirates-XRG), Skjelmose (Lidl-Trek), Lopèz (Movistar Team), Healy (EF Education Easypost) ed Oxenberg (INEOS Grenadiers). Gruppo Johannessen ad un minuto, gruppo maglia gialla a 4’10”. 15:42 Tobias Johannessen è virtualmente al terzo posto della classifica generale. Il norvegese ha peraltro a a disposizione ben 4 compagni di squadra nel gruppo inseguitore. 15:39 Siamo in discesa ad 80 km dall’arrivo. 15:36 Come ampiamente pronosticabile Paul Seixas ed i big della classifica generale preferiscono non correre rischi date le condizioni climatiche. Gruppo maglia gialla a 3’20”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 90 km dall’arrivo

LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto al comando a 130 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della prima tappa del Giro di Catalogna...

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