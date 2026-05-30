Sofia Raffaeli, insieme a Varfolomeev e Nikolova, è indicata come una delle principali candidate a conquistare le medaglie nell'all around ai prossimi Europei di ginnastica ritmica del 2026. Questi tre atleti sono considerati il trio da battere, secondo le previsioni, a meno di imprevisti o sorprese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.49: Raffaeli, Varfolomeev e Nikolova rappresentano infatti il terzetto da battere e, salvo sorprese, sembrano le principali candidate alla conquista delle medaglie. L’azzurra ha costruito il proprio primato grazie a una prova di grande spessore tecnico. Dopo l’ottimo 29.350 al cerchio e qualche imperfezione alla palla nella prima giornata, Sofia ha alzato ulteriormente il livello con 29.150 alle clavette e 28.800 al nastro, dimostrando una notevole continuità di rendimento. La capacità di reagire agli errori, unita all’eleganza esecutiva e alla qualità artistica che da sempre la contraddistinguono, rappresenta una delle sue armi più importanti in vista della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2026 in DIRETTA: Sofia Raffaeli punta in alto nell’all around

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Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026

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