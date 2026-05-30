LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli a caccia di una medaglia all-around

Notizia in breve

Sofia Raffaeli ha eseguito la sua prova all-around durante la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati. La ginnasta sta cercando di conquistare una medaglia, mentre le altre atlete completano le loro routine. La manifestazione si tiene in un palazzetto dedicato alla disciplina, con pubblico e tecnici presenti.