LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli a caccia di una medaglia all-around
Sofia Raffaeli ha eseguito la sua prova all-around durante la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La competizione si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati. La ginnasta sta cercando di conquistare una medaglia, mentre le altre atlete completano le loro routine. La manifestazione si tiene in un palazzetto dedicato alla disciplina, con pubblico e tecnici presenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenutie alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La rassegna continentale entra nel vivo a Varna (Bulgaria), dove va in scena la finale del concorso generale individuale. Dopo aver chiuso le qualificazioni in vetta alla classifica, Sofia Raffaeli si presenta alla finale del concorso generale degli Europei di ginnastica ritmica di Varna con ambizioni da protagonista assoluta. L’azzurra, bronzo olimpico a Parigi 2024 e bronzo mondiale, scatterà sabato mattina alle 9.00 italiane nella gara più prestigiosa della rassegna continentale con la concreta possibilità di conquistare una nuova medaglia internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lunedì - 11/05 - Parte 1 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026
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