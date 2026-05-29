Sofia Raffaeli si trova in prima posizione tra le ginnaste italiane qualificate alle finali degli Europei di ginnastica ritmica 2026. L’Italia ha ottenuto il massimo numero di qualificazioni in questa fase, con diverse atlete che sono passate alla fase finale della competizione. La competizione ha visto le ginnaste italiane ottenere risultati significativi nelle qualificazioni, garantendosi un posto tra le migliori in Europa. La fase di qualificazione si è conclusa con diverse ginnaste italiane che hanno superato la soglia richiesta.

Si è delineato il quadro delle individualiste qualificate alle finali degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: le migliori venti atlete nell’all-around hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo in programma sabato 30 maggio, mentre le prime otto classificate con ciascun attrezzo si sono meritate l’approdo alle finali di specialità che si disputeranno domenica 31 maggio. Sofia Raffaeli sorride sulla pedana di Varna (Bulgaria): è in vetta al giro completo a pari merito con la tedesca Darja Varfolomeev e si è meritata la finale con il cerchio, con le clavette e con il nastro. Tara Dragas tornerà in scena con la palla, dove sarà invece assente la fuoriclasse marchigiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica ritmica, le qualificate alle finali degli Europei 2026: Sofia Raffaeli in pole, bottino pieno per l’Italia

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Sofia RAFFAELI (ITA) Ribbon Podium Training - WC Sofia 2026

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