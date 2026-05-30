LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli in ritardo dopo le prime due rotazioni

Notizia in breve

Sofia Raffaeli ha concluso le prime due rotazioni con un punteggio complessivo di 20.500, rimanendo indietro rispetto alle avversarie. Nikolova ha ottenuto 29.100 alla palla e si è portata in testa con un totale di 59.000 punti. La gara degli Europei di ginnastica ritmica prosegue con le atlete in fase di rotazione.