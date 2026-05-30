LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | Sofia Raffaeli in ritardo dopo le prime due rotazioni
Sofia Raffaeli ha concluso le prime due rotazioni con un punteggio complessivo di 20.500, rimanendo indietro rispetto alle avversarie. Nikolova ha ottenuto 29.100 alla palla e si è portata in testa con un totale di 59.000 punti. La gara degli Europei di ginnastica ritmica prosegue con le atlete in fase di rotazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Molto bene Nikolova che con 29.100 alla palla si porta al comando con 59.650 10.49: Non sbaglia Nikolova che non soffre la pressione per disputare questa gara in casa. Attendiamo il punteggio ma l’impressione è che possa essere molto alto 10.47. Tanti problemi al cerchio per la rumena Lica che chiude con 26.900 e un totale di 52.300, non la vedremo nelle ultime due rotazioni 10.44. Si allontana nettamente dalla zoina podio Sofia Raffaeli che totalizza 27.000, è quinta con 55.850. Non dovrebbe avere problemi a superare il taglio ma servirà una grande rimonta 10.42: Qualche sbavatura per Sofia che si è salvata con grande classe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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