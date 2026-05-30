LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | azzurre giù dal podio Raffaeli non brilla Dragas cresce
Durante la prova di ginnastica ritmica agli Europei 2026, le ginnaste italiane non sono riuscite a mantenere il podio. Raffaeli ha avuto una prestazione sotto le aspettative, mentre Dragas ha mostrato miglioramenti. La bielorussa Harnasko, nonostante un errore, ha ottenuto un punteggio di 29.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55: La bielorussa Harnasko nonostante la sbavatura ottiene un grande 29.550 per un totale di 116.400 che significa primo posto provvisorio. Molto brne l’ucraina Onofriichuk che andrà in testa dopo la prova al nastro 12.52: Piccolo errore per Harnasko nel finale, attendiamo il punteggio alle clavette 12.49: Non riesce a difendere il primo posto provvisorio la russa Borisova che totalizza 28.850 al nastro e con 114.459 chiude alle spalle della compagna Ilteriakova 12.46: Tara Dragas totalizza 28.700 alle clavette e chiuderà davanti a Sofia Raffaeli con 113.750 che significa secondo posto provvisorio 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026
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