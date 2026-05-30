LIVE Ginnastica ritmica Europei 2026 in DIRETTA | azzurre giù dal podio Raffaeli non brilla Dragas cresce

Notizia in breve

Durante la prova di ginnastica ritmica agli Europei 2026, le ginnaste italiane non sono riuscite a mantenere il podio. Raffaeli ha avuto una prestazione sotto le aspettative, mentre Dragas ha mostrato miglioramenti. La bielorussa Harnasko, nonostante un errore, ha ottenuto un punteggio di 29.