Ginnastica artistica FIG Apparatus World Cup a Osijek | Italia in gara nel gran finale di stagione Diretta su Volare TV e Prime Video

La tappa croata della FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica si svolge ad Osijek, portando a conclusione il circuito internazionale dopo che la gara di Doha è stata cancellata. Le finali di specialità sono previste per sabato 11 aprile e domenica 12 aprile, con dirette su Volare TV e Prime Video. La competizione coinvolge atleti di diverse nazionali che si sfidano sugli attrezzi nelle finali di specialità.

La tappa croata chiude il circuito internazionale dopo la cancellazione di Doha. Finali di specialità sabato 11 aprile in diretta su Volare TV e in contemporanea su Amazon Prime Video, domenica 12 in diretta su Volare TV e replica su Prime alle 20:00. In campo Manila Esposito e le altre azzurre Osijek ospita il gran finale della FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Artistica 2026. La tappa croata, in programma dal 9 al 12 aprile, chiude ufficialmente il circuito internazionale dopo la cancellazione dell’appuntamento conclusivo di Doha, saltato per motivi geopolitici. L’Italia sarà presente con una folta delegazione, impegnata sia nella sezione maschile che femminile. 🔗 Leggi su Sportface.it Ginnastica artistica, la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV: finali sabato 14 e domenica 15 marzoLa competizione per attrezzi della Federazione Internazionale di Ginnastica si svolge dal 12 al 15 marzo all’Antalya Ibrahim Çolak Gymnastics Hall,... Leggi anche: Ginnastica artistica, Cottbus Fig Apparatus World Cup in diretta su Sportface Temi più discussi: Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; Osijek chiama, l’Italia risponde: i convocati per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica; Sport in tv oggi (lunedì 6 aprile): calcio, tennis e ginnastica artistica. Osijek chiama, l’Italia risponde: i convocati per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artisticaDal 9 al 12 aprile la FIG Apparatus World Cup fa tappa in Croazia: azzurri e azzurre tra conferme, ritorni importanti e nuove occasioni internazionali Sarà la c ... sportface.it Ginnastica artistica: Coppa del Mondo, definiti i convocati azzurri verso la tappa di OsijekSarà Osijek, in Croazia, ad accogliere dal 9 al 12 aprile la quinta tappa della FIG Apparatus World Cup di Ginnastica Artistica maschile e femminile, e l'Italia si presenta all'appuntamento con una de ... napolimagazine.com GRAN FINALE A OSIJEK, GUIDA COMPLETA ALL’EPILOGO DELLA WORLD CUP La tappa croata chiuderà il circuito internazionale della FIG Apparatus World Cup 2026. #italgym per tutte le info della competizione x.com ! Grande emozione questo pomeriggio al Centro Sportivo “Cino Cini” per la tradizionale sfilata inaugurale del Pisa World Cup, che ha dato ufficialmente il via al torneo. Tra colori, entusiasmo e tanta p - facebook.com facebook