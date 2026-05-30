Il tennista romano ha battuto l’avversario in tre set, con i punteggi di 6-2, 6-2 e 6-3, conquistando così la prima vittoria italiana della giornata a Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con una prestazione impeccabile, che ha permesso di ottenere il risultato. La vittoria consente di mantenere aperte le possibilità di completare il tris di successi per gli italiani in questa giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE che ci dà la prima vittoria italiana oggi, possiamo fare il tre su tre, ma questa era sicuramente quella in cui si partiva con i maggiori favori del pronostico. Un saluto sportivo! 14:00 Statistiche tutte ovviamente a favore del romano che ha approfittato del disastro al servizio di Tien, che ha commesso labellezza di 7 doppi falli e ha tenuto nei primi due parziali appena 3 turni di battuta su 8. Vendicato il 6-2, 6-2 subito da Tien a Pechino. 13:59 Americano quindi mai in partita e provato dalle 6 ore giocate a Parigi e sicuramente anche dalla impegnativa settimana a Ginevra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tien 6-2, 6-2, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: partita perfetta del romano, ora l’occasione della vita!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Cobolli-Tien 6-2, 6-2, 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break del romano nel 3° setDurante il terzo set di un match a Roland Garros, un giocatore italiano ha ottenuto un break nel momento cruciale, portandosi sul 3-2.

LIVE Cobolli-Tien 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: altro break del romano nel 1° setDurante il match di Roland Garros 2026, Cobolli-Tien ha ottenuto un vantaggio di 3-0 nel primo set.

Temi più discussi: Roland Garros LIVE Cobolli-Tien: la cronaca in diretta dalle 12; Dove vedere in tv Cobolli-Tien oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Live Flavio Cobolli - Learner Tien - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 30/05/2026; Cobolli-Tien: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

Dove vedere in tv Cobolli-Tien oggi, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli affronterà Learner Tien al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver avuto la meglio nel derby con Andrea Pellegrino e aver travolto il ... oasport.it

Cobolli-Tien terzo turno del Roland Garros in diretta: l'azzurro vince facilmente i primi due set Live 6-2; 6-2; 2-1L'azzurro è, con Berrettini e Arnaldi, uno dei tre italiani rimasti in corsa nel singolare maschile al Roland Garros ... corriere.it