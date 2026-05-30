LIVE Cobolli-Tien 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | altro break del romano nel 1° set

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026, Cobolli-Tien ha ottenuto un vantaggio di 3-0 nel primo set. Nel corso del game, il romano ha effettuato un break, sfruttando una difesa rischiosa che ha portato alla perdita di punti dell’avversario. In seguito, Tien ha commesso un errore in rete con un dritto lungo lina, mentre Cobolli ha sbagliato un rovescio. La partita è in corso con il punteggio ancora aperto.