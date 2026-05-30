LIVE Cobolli-Tien 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | altro break del romano nel 1° set
Durante il match di Roland Garros 2026, Cobolli-Tien ha ottenuto un vantaggio di 3-0 nel primo set. Nel corso del game, il romano ha effettuato un break, sfruttando una difesa rischiosa che ha portato alla perdita di punti dell’avversario. In seguito, Tien ha commesso un errore in rete con un dritto lungo lina, mentre Cobolli ha sbagliato un rovescio. La partita è in corso con il punteggio ancora aperto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Paurosa difesa del romano, raccoglie lo smash out dell’americano!! 15-40 In rete il dritto lungoriga di Tien! 15-30 Stecca di rovescio Flavio. 0-30 Favolosa uscita di dritto lungoriga di Cobolli! Grande gesto di Tien che si toglie da solo un punto dicendo al Giudice di sedia che la prima ha preso il let. 0-15 Doppio fallo Tien. 2-0 LARGA la comoda volèe di Tien! importantissimo aver confermato il break! 40-30 Favoloso, due cross carichi e poi uscita lungoriga: si apre lo spazio per l’inside out! 30-30 Errore di rovescio tentando di incidere sul lungoriga. 30-15 AAAACCCCEEEEE! 15-15 L’arbitro scende e toglie l’ace a Cobolli, arriva il più classico dei doppi falli. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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