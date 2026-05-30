LIVE Cobolli-Tien 6-2 6-2 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break da difendere fino alla fine!

Notizia in breve

Sul campo, il giocatore in svantaggio ha subito un break e si trova ora sotto 5-3 nel terzo set. Durante lo scambio, il suo dritto è uscito fuori, regalando un punto all’avversario. La tensione si percepisce mentre il punteggio si avvicina alla fine del match, con il pubblico che assiste in silenzio. La partita prosegue con il giocatore che cerca di difendere il suo servizio fino alla conclusione.