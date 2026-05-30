LIVE Cobolli-Tien 6-2 6-2 5-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | un break da difendere fino alla fine!

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul campo, il giocatore in svantaggio ha subito un break e si trova ora sotto 5-3 nel terzo set. Durante lo scambio, il suo dritto è uscito fuori, regalando un punto all’avversario. La tensione si percepisce mentre il punteggio si avvicina alla fine del match, con il pubblico che assiste in silenzio. La partita prosegue con il giocatore che cerca di difendere il suo servizio fino alla conclusione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Fuori, fuori, fuori il dritto di Tien. 5-3 AAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEE 40-30 Si avvicina Tien. Il prossimo punto verosimilmente deciderebbe il match! 40-15 Aveva fatto una sciocchezza tirando il dritto al volo esattamente dove militava Tien, ha vinto però la schermaglia di volo Cobolli! 30-15 Servizio e dritto che vale oro! 15-15 Scambio lungo, GRANDIOSO COBOLLI! Stringe di rovescio, carica di dritto. Copre il campo come pochi! Alè! 0-15 Con il dritto anomalo vincente, l’americano adesso fa paura. 4-3 A trenta Tien. 40-30 Gran risposta! 40-15 In rete il dritto di Cobolli. 30-15 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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