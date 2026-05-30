Nel secondo set, il tennista romano ha ottenuto due break, portandosi sul 4-1. Durante il secondo turno di battuta dell’avversario, sono stati osservati pochi punti giocati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Secondo turno di battuta del match tenuto da Tien, un po’ pochi. 40-30 Bella risposta di rovescio. 40-15 Palla corta di Cobolli che non va a segno. 30-15 Sotto la rete il dritto dell’USA. 30-0 Bene con il dritto Tien. 15-0 In rete il rovescio del romano. 4-0 SI! A trenta Cobolli! 40-30 Attenzione, dritto vincente di Tien. Il prossimo punto! 40-15 Errore di dritto. 40-0 Servizio slice e dritto lungoriga! 30-0 Mah, non tira in campo Tien. 15-0 Servizio vincente Cobolli. 3-0 E allora. Risposta di rovescio stretta e sulla riga, dritto a campo spalancato!! 40-A Gratuito, l’ennesimo. Di rovescio. 40-40 In rete il rovescio difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Tien 6-2, 4-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: due break per il romano nel 2° set

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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