LIVE Cobolli-Tien 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tornano due i break per il romano nel 1° set
Nel primo set, il tennista romano ha conquistato due break e si trova ora in vantaggio 4-1. Sul campo di Roland Garros, ha messo a segno un ace di seconda, un servizio vincente e una smorzata vincente, mantenendo il punteggio a zero nel suo turno di battuta. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-1 Molto bene e a zero Cobolli! 40-0 Ace di seconda. 30-0 Servizio vincente! 15-0 Smorzata vincente. 4-1 Quarto doppio fallo dell’americano, ringraziamo calorosamente! 30-40 Lungo il dritto difensivo di Tien. 30-30 Servizio vincente slice. 30-15 Pauroso dritto lungoriga in corsa di Cobolli! 15-15 Doppio fallo (3°). 15-0 Ace. 3-1 Contro break, resta saldamente avanti il romano nel 1° set. 15-40 Non risponde di dritto Tien. 0-40 In rete il dritto difensivo. Primo calo emotivo del romano. 0-30 Dritto a segno di Tien. 0-15 Sbaglia di dritto Cobolli. 3-0 Paurosa difesa del romano, raccoglie lo smash out dell’americano!! 15-40 In rete il dritto lungoriga di Tien! 15-30 Stecca di rovescio Flavio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Flavio Cobolli vs Learner Tien | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today
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