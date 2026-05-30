LIVE Cobolli-Tien 4-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | tornano due i break per il romano nel 1° set

Notizia in breve

Nel primo set, il tennista romano ha conquistato due break e si trova ora in vantaggio 4-1. Sul campo di Roland Garros, ha messo a segno un ace di seconda, un servizio vincente e una smorzata vincente, mantenendo il punteggio a zero nel suo turno di battuta. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.