LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break per il romano nel terzo set

Notizia in breve

Durante la partita di Roland Garros 2026, il tennista romano ha ottenuto un break nel terzo set, portandosi avanti 3-0. Fino a quel momento, aveva vinto i primi due set con i punteggi 6-4 e 7-6. La partita è in corso e si può seguire aggiornando la diretta. Nel frattempo, si gioca anche l'incontro tra Paolini e Yastremska, iniziato alle 11.