LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break per il romano nel terzo set
Durante la partita di Roland Garros 2026, il tennista romano ha ottenuto un break nel terzo set, portandosi avanti 3-0. Fino a quel momento, aveva vinto i primi due set con i punteggi 6-4 e 7-6. La partita è in corso e si può seguire aggiornando la diretta. Nel frattempo, si gioca anche l'incontro tra Paolini e Yastremska, iniziato alle 11.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 30-15 Non passa il rovescio in slice di Cobolli. 30-0 Servizio vincente del romano. 15-0 Ace di Cobolli. 4-0 Largo lo smash del pugliese, doppio break per Cobolli. Pellegrino sembra essersi arreso in questo terzo set. 15-40 Largo il dritto di Pellegrino. 15-30 Non passa la risposta di dritto del romano. 0-30 In rete il dritto del pugliese. 0-15 Risposta di dritto vincente di Cobolli. 3-0 Serve & volley vincente del romano, che chiude con una pregevole stop-volley di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano serve per rimanere nel set
LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: nessun break nel secondo setNel secondo set del match di Roland Garros, non sono stati registrati break tra i due tennisti.
Temi più discussi: LIVE Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026 in DIRETTA: derby azzurro che può riservare scintille; Il tabellone del Roland Garros; Dove vedere in tv Cobolli-Pellegrino, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Programma Day 2: Paolini e Berrettini alle 11, poi il derby Cobolli-Pellegrino.
A PARIGI IL DAY 2 È GIÀ DI FUOCO Sul Centrale scendono Swiatek e Rybakina. Paolini e Berrettini aprono la giornata degli italiani. E nel pomeriggio va in scena il derby tutto azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Una giornata sola e tantissimi match da se facebook
Roland Garros, oggi Cobolli-Pellegrino al primo turno - Il match in direttaDerby azzurro al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, Flavio Cobolli sfida Andrea Pellegrino - in diretta tv e streaming - nel primo turno dello Slam di Parigi. Il tennista romano arriva dall'e ... adnkronos.com
LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ... oasport.it