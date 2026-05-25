LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4 7-6 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break per il romano nel terzo set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita di Roland Garros 2026, il tennista romano ha ottenuto un break nel terzo set, portandosi avanti 3-0. Fino a quel momento, aveva vinto i primi due set con i punteggi 6-4 e 7-6. La partita è in corso e si può seguire aggiornando la diretta. Nel frattempo, si gioca anche l'incontro tra Paolini e Yastremska, iniziato alle 11.

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