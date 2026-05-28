Nel primo set del match a Roland Garros 2026, il giocatore ha ottenuto un break nel punteggio di 5-3. Durante la partita, sono stati registrati vari scambi, tra cui un colpo vincente e un errore in dritto al salto. La cronaca si aggiorna in tempo reale con punti che si alternano tra vincite e errori, evidenziando l’andamento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Kick vincente!! 40-30 Prima vincente. 30-30 Dritto al salto out. 30-15 Affossa il rovescio in rete Wu. 15-15 Prima in kick a segno! 0-15 Lungo il dritto carico lungoriga di Cobolli. 4-3 Servizio vincente. Accorcia il cinese. 40-15 Prima a segno. 30-15 Sulla riga il dritto di Wu. 15-15 In rete il dritto difensivo di Wu. 15-0 In rete il rovescio di Flavio. 4-2 A quindici Cobolli. 40-15 Rosicchia un punto Wu. 40-0 Prima vincente. 30-0 Clamoroso recupero stretto vincente di Cobolli! 15-0 Lungo il rovescio difensivo. 3-2 Affossa il dritto in rete Wu! Su palla corta, bassa e insidiosa proposta da Flavio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wu 5-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è un break nel 1° set!

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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