Matteo Berrettini e Francisco Comesaña stanno giocando il loro match di terzo turno a Roland Garros 2026. La partita è in corso e si può seguire in diretta. La cronaca si svolge nel secondo giorno del torneo, con l’azzurro impegnato a confermare la sua presenza nel torneo. La diretta è aggiornata in tempo reale per seguire gli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Roland Garros 2026 tra Matteo Berrettini e l’argentino Francisco Comesaña. In palio un accesso agli ottavi di finale che, per entrambi, sarebbe di importanza enorme, anche se per motivi totalmente diversi. Il capitolino, due giorni fa, nella sessione serale contro il francese Arthur Rinderknech, è apparso davvero in ottima forma. E non si parla solo del lato fisico, ma soprattutto della questione mentale, di una faccia tornata quella dei giorni migliori, di un linguaggio del corpo estremamente convinto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Comesaña, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca conferme

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