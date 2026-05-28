LIVE Darderi-Comesana 6-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2° set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel secondo set, il punteggio è 3-2 in favore dell’azzurro, con Darderi che serve. Attualmente, il punteggio è 40-15 dopo un dritto vincente di Darderi, che ha messo pressione sull’avversario. Prima, l’avversario aveva recuperato con una slice vincente, portando il punteggio a 30-15. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti su ogni scambio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 A quindici Luciano! 40-15 Kick e dritto di là Darderi. 30-15 Rimedia con la prima slice vincente. 15-15 Lunga la seconda, doppio fallo. 15-0 Servizio vincente anche di Luciano. 2-2 A zero anche Comesana. 40-0 Lungo il dritto carico di Luciano. 30-0 Ancora poco incisivo Darderi quando si sposta sul dritto, altro scambio che Comesana gira e fa suo. 15-0 Parte bene col servizio Comesana. 2-1 A zero Darderi. 40-0 ACE! 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Super lob di Luciano con il rovescio! 1-1 Non risponde di rovescio Luciano. 40-30 Nuova palla corta sontuosa. 30-30 Sbaglia con il rovescio Comesana. Altro regalo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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