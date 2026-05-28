LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 3° set
Darderi e Comesana sono in campo al terzo set di un match di Roland Garros 2026. Comincia con il servizio di Comesana, che porta il punteggio a 15-0. Darderi risponde con un rovescio vincente inside in, portando il punteggio a 15-15. Comesana mantiene il servizio, con un primo ace che porta il punteggio a 40-15. Il punteggio attuale è 3-2 in favore di Comesana nel terzo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Continua a martellare con la prima Comesana. 3-2 A zero Luciano! 40-0 Lob vincente di rovescio! 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Bel vincente di dritto inside in di Darderi. 2-2 A zero Comesana. 40-0 Lunga la risposta di dritto. 30-0 Largo il rovescio lungoriga dell’azzurro. 15-0 Riprende da dove aveva interrotto Comesana. 2-1 A quindici Darderi. 40-15 Rosicchia un punto Comesana. 40-0 Palla corta, passante di rovescio. 30-0 Sbaglia un’altra soluzione di rovescio Comesana. 15-0 Di poco larga la soluzione lungoriga di rovescio di Comesana. 1-1 A trenta Comesana. 40-30 Risposta vincente di dritto! 40-15 Con il dritto Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Comesana vs Darderi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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