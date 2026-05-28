LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 3° set

Notizia in breve

Darderi e Comesana sono in campo al terzo set di un match di Roland Garros 2026. Comincia con il servizio di Comesana, che porta il punteggio a 15-0. Darderi risponde con un rovescio vincente inside in, portando il punteggio a 15-15. Comesana mantiene il servizio, con un primo ace che porta il punteggio a 40-15. Il punteggio attuale è 3-2 in favore di Comesana nel terzo set.