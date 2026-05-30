LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | palla break mancata dal romano nel terzo game

Notizia in breve

A Roland Garros 2026, Berrettini conduce contro Comesaña 7-6, 5-7, 6-7, 1-2. Nel terzo game, il romano ha avuto una palla break, ma non l’ha sfruttata. Dopo un recupero di Comesaña, Berrettini ha risposto con un dritto lungolinea che ha portato un punto decisivo. L’argentino ha tentato di rimandare la palla in campo, ma è stato troppo vicino ai limiti del campo. La partita continua con il punteggio aperto.