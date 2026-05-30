LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 6-7 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | palla break mancata dal romano nel terzo game
A Roland Garros 2026, Berrettini conduce contro Comesaña 7-6, 5-7, 6-7, 1-2. Nel terzo game, il romano ha avuto una palla break, ma non l’ha sfruttata. Dopo un recupero di Comesaña, Berrettini ha risposto con un dritto lungolinea che ha portato un punto decisivo. L’argentino ha tentato di rimandare la palla in campo, ma è stato troppo vicino ai limiti del campo. La partita continua con il punteggio aperto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Gran recupero di Comesaña, ma quello di Berrettini è ancora più bello con il dritto lungolinea e soprattutto decisivo! L’argentino prova a rimandare la palla in campo, ma per pochissimo non ci riesce. 30-30 Se ne va la risposta di Comesaña. 15-30 Ottima prima esterna con lo slice di Berrettini. 0-30 Spinge con il dritto Comesaña sul rovescio di Berrettini. Altro momento realmente delicato. 0-15 Risposta di rovescio con aiutino del nastro di Comesaña sulla seconda di Berrettini, che rimane preso in contropiede e non riesce a riorganizzarsi bene. 1-2 Comesaña, l’argentino gioca la palla corta e Berrettini prova vanamente a passarlo sul lungolinea, ma la palla è larga. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI vs COMESAÑA LIVE | Roland Garros Radiocronaca in Diretta
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