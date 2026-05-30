LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano non concede nulla al servizio nel terzo set
Berrettini serve per il match, con un punteggio di 3-2 nel terzo set. Ha concluso uno scambio breve con un colpo deciso, mantenendo il servizio senza concedere punti. I primi due set sono stati vinti entrambi dal romano, che ora si trova a un passo dalla vittoria. Comesaña ha vinto il secondo set, ma nel terzo Berrettini ha mantenuto il ritmo. La partita prosegue con il servizio di Berrettini, pronto a chiudere il incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Berrettini, chiude uno scambio breve e dall’ottima conclusione Matteo. 40-0 Servizio e dritto di Berrettini. 30-0 Palla corta che parte altissima a Berrettini, e va peraltro a pizzicare la riga esterna. Comesaña ci arriva, poi sbaglia mettendo la controsmorzata di rovescio. L’argentino poi rimane diversi secondi a controllare il segno, quindi non muove rimostranze. 15-0 Settimo ace di Berrettini. 2-2 Decimo ace di Comesaña. Vantaggio Comesaña, al quale vengono resi gli interessi da un nastro che alza il suo dritto con la palla che ricade nel lato di Berrettini. 40-40 Comesaña sbaglia il dritto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Berrettini vs Comesana ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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