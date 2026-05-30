LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano non concede nulla al servizio nel terzo set

Notizia in breve

Berrettini serve per il match, con un punteggio di 3-2 nel terzo set. Ha concluso uno scambio breve con un colpo deciso, mantenendo il servizio senza concedere punti. I primi due set sono stati vinti entrambi dal romano, che ora si trova a un passo dalla vittoria. Comesaña ha vinto il secondo set, ma nel terzo Berrettini ha mantenuto il ritmo. La partita prosegue con il servizio di Berrettini, pronto a chiudere il incontro.