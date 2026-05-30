Nel match di Roland Garros, Comesaña conduce 5-4 contro Berrettini nel quarto set. Durante il gioco, l'avversario ha commesso un errore grave tentando un controdritto che si è concluso oltre la riga di fondo. Berrettini sta servendo per rimanere nel set. La partita è in corso con scambi rapidi e intensi, mentre il punteggio si consolida sul 4-5.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Grave errore di Comesaña che cerca il contropiede di dritto, ma trova solo ciò che è oltre la riga di fondo. Primo 0-30 del match. 0-15 Terzo doppio fallo di Comesaña, chiamato direttamente da Aurelie Tourte sulla sedia e non dal giudice di linea. 5-5 Ottima prima al centro di Berrettini, Comesaña ci arriva col dritto, ma non può fare nulla. 40-30 Altra prima esterna, non veloce, ma piazzata, e Comesaña mette in rete la risposta di dritto. 30-30 Prima esterna di Berrettini, che però esagera con il dritto mandandolo lungo. 30-15 Risposta elaborata di Comesaña verso il lato destro di Berrettini, che cerca e non trova il dritto incrociato in corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Comesaña 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: game veloci, il romano serve per restare nel set

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Berrettini vs Comesana | Roland Garros 2026 Round of 32 Preview

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Comesaña 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: game veloci in questo inizioDurante il match di Roland Garros 2026 tra Berrettini e Comesaña, il punteggio è 2-3.

LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7, 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: serve prima il romano nel 2° setBerrettini ha vinto il servizio e si è portato sul 3-2 nel secondo set contro Fucsovics al Roland Garros.