LIVE Cobolli-Pellegrino 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il pugliese annulla una palla break

Notizia in breve

Al terzo set, Cobolli-Pellegrino ha salvato una palla break e ha mantenuto il servizio. La partita tra i due giocatori prosegue sul campo centrale di Roland Garros, con il punteggio attuale di 3-4. La sfida è in corso e verrà aggiornata in tempo reale. La diretta riguarda anche l’incontro tra Paolini e Yastremska, iniziato alle 11.