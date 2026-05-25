LIVE Cobolli-Pellegrino 3-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il pugliese annulla una palla break

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al terzo set, Cobolli-Pellegrino ha salvato una palla break e ha mantenuto il servizio. La partita tra i due giocatori prosegue sul campo centrale di Roland Garros, con il punteggio attuale di 3-4. La sfida è in corso e verrà aggiornata in tempo reale. La diretta riguarda anche l’incontro tra Paolini e Yastremska, iniziato alle 11.

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