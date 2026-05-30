LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per restare nel set
Berrettini e Comesaña sono in campo nel terzo set di Roland Garros 2026, con il punteggio di 5-4 in favore dell’italiano. Comesaña serve per rimanere nel set, mentre Berrettini risponde con un game rapido e una risposta in rete. Il punteggio è 40-0, con Comesaña che fatica a controllare un colpo di prima. La partita procede senza interruzioni, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Risposta in rete di Berrettini, game velocissimo. 40-0 Altra prima difficilmente controllabile di Comesaña. 30-0 Servizio e dritto di Comesaña sul rovescio di Berrettini, che lo mette in rete. 15-0 Se ne va il tentativo di passante di rovescio di Berrettini. 5-4 Berrettini, servizio e dritto per chiudere il game. Comesaña servirà per restare nel set al cambio di campo. 40-30 Nono ace di Berrettini! Anche questo di vitale importanza. 30-30 Gran risposta di dritto di Comesaña su una buona seconda di Berrettini, che non riesce a rimandare dall’altra parte il rovescio. 30-15 Perde la misura del dritto Berrettini in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI vs COMESAÑA LIVE | Roland Garros Radiocronaca in Diretta
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