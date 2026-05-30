LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 5-7 5-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’argentino serve per restare nel set

Notizia in breve

Berrettini e Comesaña sono in campo nel terzo set di Roland Garros 2026, con il punteggio di 5-4 in favore dell’italiano. Comesaña serve per rimanere nel set, mentre Berrettini risponde con un game rapido e una risposta in rete. Il punteggio è 40-0, con Comesaña che fatica a controllare un colpo di prima. La partita procede senza interruzioni, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.