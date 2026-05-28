LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’argentino nel 5° set

Notizia in breve

Darderi ha ottenuto il break nel quinto set contro Comesana, portandosi sul 3-2. Il punteggio attuale è 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 2-3. Durante il game, l’argentino ha concluso con un rovescio in contropiede. Luciano ha esultato nel suo angolo.