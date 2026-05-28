LIVE Darderi-Comesana 6-7 6-4 4-6 6-2 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break dell’argentino nel 5° set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Darderi ha ottenuto il break nel quinto set contro Comesana, portandosi sul 3-2. Il punteggio attuale è 6-7, 6-4, 4-6, 6-2, 2-3. Durante il game, l’argentino ha concluso con un rovescio in contropiede. Luciano ha esultato nel suo angolo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Contropiede a segno con il dritto. Impazzisce col suo angolo Luciano. 30-30 Chiude facilmente a rete l’argentino, l’azzurro era rimasto intruppato sui teloni. 15-30 Gratuito di rovescio Comesana. 15-15 Miracolo in controbalzo a una mano di rovescio Comesana. 0-15 Gran reazione dell’azzurro che sposta un paio di volte per lato Comesana finché l’albiceleste non ne ha più per rincorrere il dritto. 2-3 Tira fuori un grande dritto anomalo Comesana e mette a segno il break. 30-40 Noo stecca di dritto Darderi e offre la prima chance del set decisivo. 30-30 Palla corta a segno dell’argentino. Attenzione! 30-15 Non risponde però sulla seconda successiva Comesana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE COMESANA - DARDERI, ARNALDI - TSITSIPAS, BERRETTINI SECONDO TURNO ROLAND GARROS

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