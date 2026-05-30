LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano perde di nuovo il break di vantaggio
Matteo Berrettini perde il break di vantaggio nel match contro Comesaña, con il punteggio che ora segna 7-6, 4-3. Durante il gioco, il romano ha commesso un doppio fallo e un dritto in rete mentre cercava di uscire dal servizio. Comesaña ha conquistato il break con un colpo vincente, interrompendo la serie di quattro servizi consecutivi di Berrettini. La partita si svolge a Roland Garros nel 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Berrettini, break Comesaña. Dritto in rete di Matteo in uscita dal servizio, game nel quale ha servito per quattro volte la seconda. 30-40 Palla break Comesaña, accelerazione verso destra di Berrettini che manda lontanissimo l’argentino, poi smash fin troppo facile. 15-40 Due palle break Comesaña, altro dritto che stavolta va appena lungo di Berrettini. 15-30 Seconda al corpo di Berrettini, che però un paio di colpi dopo manda il dritto appena sotto la rete. 15-15 Seconda esterna carica di Berrettini, Comesaña sbaglia la risposta di rovescio lungolinea. 0-15 Comesaña compie un numero incredibile, palla corta di rovescio che ritorna indietro e diventa imprendibile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Berrettini vs Comesana ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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