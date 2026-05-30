LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano perde di nuovo il break di vantaggio

Notizia in breve

Matteo Berrettini perde il break di vantaggio nel match contro Comesaña, con il punteggio che ora segna 7-6, 4-3. Durante il gioco, il romano ha commesso un doppio fallo e un dritto in rete mentre cercava di uscire dal servizio. Comesaña ha conquistato il break con un colpo vincente, interrompendo la serie di quattro servizi consecutivi di Berrettini. La partita si svolge a Roland Garros nel 2026.