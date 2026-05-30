LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | scambio di break a inizio secondo set
Nel match di Roland Garros 2026, Berrettini conduce 7-6, 2-1 contro Comesaña. All'inizio del secondo set, Comesaña ha commesso un errore durante l'uscita dal servizio, causando uno scambio di break. Il punteggio attuale mostra un equilibrio tra i due giocatori, con Berrettini in vantaggio. La partita prosegue con entrambe le parti che cercano di consolidare il proprio gioco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Brutto errore di Comesaña che si organizza male in uscita dal servizio. 15-15 Servizio e dritto di Comesaña. 0-15 Dritto in rete di Comesaña in uscita dal servizio. Comesaña, nel cambio di campo, va alla sedia, tira fuori una racchetta, confronta la tensione e si tiene quella che ha. 2-1 Berrettini, break Comesaña: se ne va appena lungo il dritto di Matteo e dunque non si concretizza il mantenimento del vantaggio che era arrivato a zero. Vantaggio Comesaña, palla break: scambio lottatissimo, nessuno dei due vuole mollare e alla fine l’argentino gioca un rovescio che rimane sulla mezza riga esterna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Berrettini vs Comesana | Roland Garros 2026 Round of 32 Preview
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