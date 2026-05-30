CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Brutto errore di Comesaña che si organizza male in uscita dal servizio. 15-15 Servizio e dritto di Comesaña. 0-15 Dritto in rete di Comesaña in uscita dal servizio. Comesaña, nel cambio di campo, va alla sedia, tira fuori una racchetta, confronta la tensione e si tiene quella che ha. 2-1 Berrettini, break Comesaña: se ne va appena lungo il dritto di Matteo e dunque non si concretizza il mantenimento del vantaggio che era arrivato a zero. Vantaggio Comesaña, palla break: scambio lottatissimo, nessuno dei due vuole mollare e alla fine l’argentino gioca un rovescio che rimane sulla mezza riga esterna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Comesaña 7-6 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scambio di break a inizio secondo set

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Berrettini vs Comesana | Roland Garros 2026 Round of 32 Preview

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LIVE Berrettini-Comesaña 6-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: tie-break del primo setNel primo set del match tra Berrettini e Comesaña, il punteggio è 6-6, con il primo tie-break in corso.