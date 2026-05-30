LIVE Berrettini-Comesaña 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | game veloci in questo inizio

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Roland Garros 2026 tra Berrettini e Comesaña, il punteggio è 2-3. Nel corso del gioco, Berrettini ha commesso un doppio fallo, portando il punteggio a 0-15. Comesaña ha risposto con un colpo di rovescio che si è concluso con un punto, portando il punteggio a 15-15. Il gioco si sta svolgendo con scambi rapidi nelle prime fasi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Se ne va la risposta di rovescio di Berrettini. 0-15 Secondo doppio fallo di Comesaña. 3-3 Arriva l’ace di Berrettini. Tre game di servizio giocati, tre game tenuti a 15. 40-15 Incredibile recupero di Comesaña su una palla corta pressoché perfetta di Berrettini con il dritto. L’argentino ci arriva e trova di rovescio una palla strettissima che non si può prendere. 40-0 Altro bel dritto vincente lungolinea di Berrettini. 30-0 Comesaña attacca il rovescio di Berrettini per due volte, ma la palla corta di dritto dell’argentino applica il concetto di corta un po’ troppo alla lettera: finisce in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Berrettini vs Comesana | Roland Garros 2026 Round of 32 Preview

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