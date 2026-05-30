LIVE Berrettini-Comesaña 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | game veloci in questo inizio

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026 tra Berrettini e Comesaña, il punteggio è 2-3. Nel corso del gioco, Berrettini ha commesso un doppio fallo, portando il punteggio a 0-15. Comesaña ha risposto con un colpo di rovescio che si è concluso con un punto, portando il punteggio a 15-15. Il gioco si sta svolgendo con scambi rapidi nelle prime fasi.