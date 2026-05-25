LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima il romano nel 2° set

Notizia in breve

Berrettini ha vinto il servizio e si è portato sul 3-2 nel secondo set contro Fucsovics al Roland Garros. Nel primo set, il punteggio è 6-7, mentre nel secondo si trova in vantaggio 3-2. La partita è in corso e si sta giocando sul campo centrale del torneo. La sfida prosegue con il romano al servizio per consolidare il vantaggio. La partita viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.