LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima il romano nel 2° set

Da oasport.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Berrettini ha vinto il servizio e si è portato sul 3-2 nel secondo set contro Fucsovics al Roland Garros. Nel primo set, il punteggio è 6-7, mentre nel secondo si trova in vantaggio 3-2. La partita è in corso e si sta giocando sul campo centrale del torneo. La sfida prosegue con il romano al servizio per consolidare il vantaggio. La partita viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

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