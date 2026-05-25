LIVE Berrettini-Fucsovics 6-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | serve prima il romano nel 2° set
Berrettini ha vinto il servizio e si è portato sul 3-2 nel secondo set contro Fucsovics al Roland Garros. Nel primo set, il punteggio è 6-7, mentre nel secondo si trova in vantaggio 3-2. La partita è in corso e si sta giocando sul campo centrale del torneo. La sfida prosegue con il romano al servizio per consolidare il vantaggio. La partita viene trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-YASTREMSKA DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 15-0 Servizio, dritto e smash Fucsovics. 2-3 In un amen Berrettini! 40-0 Ace di seconda! 30-0 ACE! 15-0 Prima vincente! 2-2 A quindici Fucsovics. 40-15 Non passa il recupero di rovescio del romano. 30-15 Si gira e va lungoriga di dritto Berrettini. 30-0 Bellissima stop volley di rovescio di Fucsovics. 15-0 Non risponde di rovescio il romano. 2-1 A zero il romano! 40-0 Servizio e dritto! 30-0 Servizio vincente! 15-0 Largo il dritto difensivo di Fucsovics. 1-1 Largo lo slice difensivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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