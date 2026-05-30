LIVE Berrettini-Comesaña 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prime fasi senza brividi
Nel match di Roland Garros 2026, Comesaña conduce 2-1 nel primo set contro Berrettini. Comesaña ha realizzato il suo primo ace e si trova a 40-15 nel game, mentre Berrettini ha commesso un errore nel colpo di dritto, non riuscendo a rispondere bene allo schema di servizio e dritto dell’avversario. Le prime fasi del match si svolgono senza grandi emozioni, con entrambi i giocatori che mantengono il servizio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Comesaña, primo ace. 40-15 Berrettini non arriva bene sul dritto contro lo schema servizio-dritto di Comesaña. 30-15 Comesaña ci prova con la smorzata di rovescio a seguire il servizio, ma gli esce altissima e permette un rovescio strettissimo a Berrettini che vale il punto. 30-0 Prima al centro di Comesaña che poi sposta Berrettini sul lato sinistro del romano, che mette in rete il rovescio. 15-0 Comesaña segue verso la rete la prima e ottiene il punto. 1-1 Berrettini trova la prima esterna, e da destra chiude in modo abbastanza tranquillo il game. 40-15 Dritto incrociato vincente di Berrettini dopo la seconda esterna. 🔗 Leggi su Oasport.it
Berrettini vs Comesana | Roland Garros 2026 Round of 32 Preview
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