LIVE Berrettini-Comesaña 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | prime fasi senza brividi

Notizia in breve

Nel match di Roland Garros 2026, Comesaña conduce 2-1 nel primo set contro Berrettini. Comesaña ha realizzato il suo primo ace e si trova a 40-15 nel game, mentre Berrettini ha commesso un errore nel colpo di dritto, non riuscendo a rispondere bene allo schema di servizio e dritto dell’avversario. Le prime fasi del match si svolgono senza grandi emozioni, con entrambi i giocatori che mantengono il servizio.