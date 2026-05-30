Nel primo game del match, Comesaña ha colpito al centro del campo, poi ha spostato Berrettini sul lato sinistro, costringendolo a mettere in rete il rovescio. Il punteggio è ora 30-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al centro di Comesaña che poi sposta Berrettini sul lato sinistro del romano, che mette in rete il rovescio. 15-0 Comesaña segue verso la rete la prima e ottiene il punto. 1-1 Berrettini trova la prima esterna, e da destra chiude in modo abbastanza tranquillo il game. 40-15 Dritto incrociato vincente di Berrettini dopo la seconda esterna. 30-15 Larga la risposta di Comesaña sulla seconda di Berrettini. 15-15 Il nastro respinge il back di rovescio di Comesaña. 0-15 Berrettini viene avanti in una zona di campo complicata, buona difesa di Comesaña che poi chiude con il passante di dritto. 0-1 Comesaña, dritto in rete di Berrettini e l’argentino risolve un game nel quale ha dovuto servire tre seconde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Comesaña 0-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: fasi iniziali del match

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Berrettini vs Comesana | Roland Garros 2026 Round of 32 Preview

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