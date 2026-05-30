LIVE Arnaldi-Collignon Roland Garros 2026 in DIRETTA | Osorio pareggia i conti cresce l’attesa per l’azzurro

Notizia in breve

Camila Osorio ha vinto il secondo set con un punteggio di 6-0, pareggiando così i conti nella partita contro l’avversario. La partita si sta svolgendo in diretta e si sta giocando nel contesto di Roland Garros 2026. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con l’attenzione rivolta anche all’italiano Arnaldi e al suo incontro contro Collignon.