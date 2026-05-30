LIVE Arnaldi-Collignon Roland Garros 2026 in DIRETTA | Osorio pareggia i conti cresce l’attesa per l’azzurro

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Camila Osorio ha vinto il secondo set con un punteggio di 6-0, pareggiando così i conti nella partita contro l’avversario. La partita si sta svolgendo in diretta e si sta giocando nel contesto di Roland Garros 2026. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con l’attenzione rivolta anche all’italiano Arnaldi e al suo incontro contro Collignon.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Pareggia i conti Camila Osorio, che domina il secondo set con il punteggio di 6-0. Resta da capire se Anna Kalinskaya riuscirà a proseguire, dopo il colpo di calore che l’ha costretta a ricorrerr al MTO nella parte finale del parziale. Al termine di questa sfida toccherà all’azzurro e al belga. 15.15 La russa Anna Kalinskaya conquista il primo set per 6-3 contro la colombiana Camila Osorio. Al termine di questo match toccherà all’azzurro Matteo Arnaldi, opposto al belga Raphael Collignon. 14.13 Prosegue la marcia dello statunitense Zachary Svajda al Roland Garros 2026: lo statunitense batte in cinque set l’argentino Francisco Cerundolo, numero 25 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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