Matteo Arnaldi e Raphael Collignon si affrontano nel terzo turno di Roland Garros 2026, con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale. La partita si sta disputando a Parigi e rappresenta un passaggio importante per entrambe le parti. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo, con i due tennisti pronti a contendersi un posto tra i migliori sedici del torneo. La diretta fornisce aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno che vede di fronte per un posto negli ultimi 16 del Roland Garros 2026 il ligure Matteo ARNALDI e il belga Raphael Collignon per un posto in ottavi a Parigi. Occasione enorme sia per la fenice di Sanremo sia per il belga, che è letteralmente esploso in questa stagione. Entrambi cercano un ottavo di finale in una parte di tabellone in cui chiunque può aspirare all’ultimo atto, anche Arnaldi, anche Collignon. Il canadese Auger Aliassime e l’argentino Francisco Cerundolo non danno garanzie: ci si può credere con il ligure, con Cobolli e con Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in DIRETTA: occasione da ambo le parti per gli ottavi

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