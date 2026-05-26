Durante la partita di Roland Garros, Arnaldi ha vinto il terzo set e si trova in vantaggio nel quarto con un punteggio di 4-2. Attualmente, il punteggio è 4-2, con Arnaldi al servizio e tre palle per portare a casa il game. Durante lo scambio, ha realizzato un ace e un colpo vincente di dritto, mentre Griekspoor non ha risposto con il suo dritto in uno scambio precedente. La partita è in corso e il punteggio viene aggiornato in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 A zero. Meno due! Dai! 40-0 Servizio e palla corta! 30-0 ACE! 15-0 Non risponde di dritto Griekspoor. 3-2 Servizio e benedizione. Non molla Griekspoor. 40-30 Sbaglia la volèe l’olandese. Ricordiamo che sta facendo serve&volley quasi sistematico. 40-15 Servizio vincente, addirittura si carica Griekspoor. E pensare che aveva problemi fisici. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Largo il rovescio difensivo del ligure. 15-0 Ace di Griekspoor, che ora può farne quanti ne vuole. Sul 6-4 nel tie-break del 3° set ha fatto doppio fallo. 3-1 Serve&volley a segno! l’azzurro ora è in controllo, anche se mai veramente lo è. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 4-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è un break da portare in fondo nel 4° set

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Griekspoor vs Arnaldi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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