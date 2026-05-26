LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro brekka da 40-0 e può ripartire!
Durante il match di Roland Garros 2026, l’italiano ha ottenuto un break portandosi sul 4-2 nel secondo set, dopo aver recuperato da uno svantaggio di 6-7, 4-2. Griekspoor ha vinto un punto con una gran volée e ha concluso uno scambio con servizio e dritto. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Gran volèe di Griekspoor. 30-0 Servizio e dritto contropiede. 15-0 Esce il dritto del ligure. 4-2 Tiene la battuta col brivido Arnaldi e può iniziare un nuovo match! A-40 Servizio centrale sulla riga! 40-40 Trova un grande angolo stretto con il dritto Arnaldi e la annulla. 30-40 Con il lungoriga di rovescio Griekspoor. Palla del contro break. 30-30 Alza la traiettoria e poi colpisce il dritto forte l’olandese. 30-15 Non risponde di dritto Griekspoor. 15-15 Servizio a segno! 0-15 Parte con la risposta nei piedi Griekspoor. 3-2 E allora, c’è la risposta vincente di rovescio, c’è il break. Da 40-0! 40-A Clamoroso errore di Griekspoor da un metro col dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Griekspoor vs Arnaldi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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