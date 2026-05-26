LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 4-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro brekka da 40-0 e può ripartire!

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026, l’italiano ha ottenuto un break portandosi sul 4-2 nel secondo set, dopo aver recuperato da uno svantaggio di 6-7, 4-2. Griekspoor ha vinto un punto con una gran volée e ha concluso uno scambio con servizio e dritto. La partita è in corso e i punteggi sono aggiornati in tempo reale.