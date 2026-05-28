LIVE Arnaldi-Tsitsipas Roland Garros 2026 in DIRETTA | si allunga il programma sul campo del ligure!

Il match tra Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe, iniziato circa quattro ore fa, si è protratto più del previsto, allungando il programma sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Si allunga il programma visto che sono in campo da 4 ore Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe per uno dei match più belli del torneo. Poi anche Ruzic-Keys prima di Arnaldi! 13:30 Arnaldi scenderà in campo come 4° match, al momento si è conclusa solamente la partita tra Jovic e Navarro. In campo Hurkacz e Tiafoe. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuiti alla DIRETTA LIVE della sfida di secondo turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Matteo ARNALDI a Stefanos TSITSIPAS per un posto in sedicesimi di finale. Il rinato ligure si trova di fronte il finalista del 2022 per non smettere di proseguire la risalita in classifica ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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