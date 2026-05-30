LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 2-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro ad un livello altissimo nel 1° set

Notizia in breve

Arnaldi ha vinto il primo set contro Collignon con il punteggio di 6-4 e si è portato avanti 2-0 nel secondo set. Durante il gioco, ha protestato per un possibile disturbo proveniente da qualcuno nel pubblico. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026 e l’azzurro si sta dimostrando in grande forma. Un punto a trenta ha segnato la sua progressione nel match. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.