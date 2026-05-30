LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 2-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro ad un livello altissimo nel 1° set
Arnaldi ha vinto il primo set contro Collignon con il punteggio di 6-4 e si è portato avanti 2-0 nel secondo set. Durante il gioco, ha protestato per un possibile disturbo proveniente da qualcuno nel pubblico. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026 e l’azzurro si sta dimostrando in grande forma. Un punto a trenta ha segnato la sua progressione nel match. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 A trenta Arnaldi, che poi si lamenta perché evidentemente qualcuno belga sta disturbando. 40-30 Beffato il serve&volley. 40-15 Occhio a lasciare l’angolo aperto per il lungoriga di rovescio a Collignon. L’azzurro vince comunque il punto perché è su una nuvola e gli entra ogni tipo di recupero. 30-15 ACE (5°)! 15-15 Lo sa anche il ligure, che con rara lucidità colpisce con margine il dritto dopo il servizio, ed è vincente. 0-15 Ahia! Esce di un millimetro il dritto risolutivo, in questo momento non serve cercare la linea! L’azzurro e il suo staff hanno preparato la partita alla grande! 1-0 GENIALEEE!!!! METTE IL CHOP CORTISSIMO SUL DRITTO DEL RIVALE, VOLA VIAAAA! DI METRI! 30-40 Largo di nulla il dritto in cross, che iella. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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