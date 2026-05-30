LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro forza il set decisivo dopo 4 ore di gioco!

Notizia in breve

Dopo oltre quattro ore di partita, il giocatore italiano ha vinto il quarto set contro l’avversario francese con il punteggio di 6-4, portando la sfida al set decisivo. Il match si è concluso con il punteggio complessivo di 6-4, 6-7, 5-7, 6-4. La partita si è svolta sulla terra battuta di Roland Garros.