LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro forza il set decisivo dopo 4 ore di gioco!
Dopo oltre quattro ore di partita, il giocatore italiano ha vinto il quarto set contro l’avversario francese con il punteggio di 6-4, portando la sfida al set decisivo. Il match si è concluso con il punteggio complessivo di 6-4, 6-7, 5-7, 6-4. La partita si è svolta sulla terra battuta di Roland Garros.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:48 Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4! Che Roland Garros pazzesco amici, un altro set decisivo dopo 4 ore di gioco! VIAAAAAAAAA, VIAAAAAAAAA il rovescio. Agita il pugno il ligure verso la sua gente. Quiiiiiiinto set! 30-40 Mamma mia, gioca due volèe di pura opposizione il belga e si salva. Fuori il lob di rovescio del ligure ma non di tanto. 15-40 ODDIO! COMODO DRITTO SOTTO LA RETE! Due palle set. 15-30 Servizio slice e benedizione Collignon. 0-30 DOOOOOOOOOOOOPPIO FALLO (9°)!!! Lo aspettavamo, non arrivano mai in momenti banali. Seconda amici 0-15 ASSIST di Collignon con la palla corta. Non vorremmo sbagliarci, ci sembra in difficoltà fisica il belga 5-4 Game a zero rifocillante! 40-0 Non risponde allo slice Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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