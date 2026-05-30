LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro ad un livello altissimo nel 1° set
Il match tra Arnaldi e Collignon prosegue a Roland Garros con il punteggio di 6-4, 2-1. L'azzurro ha mostrato un livello elevato nel primo set, con servizio e dritto precisi. Nel secondo set, il ligure ha avuto un momento di difficoltà, commettendo un errore di rovescio in una fase decisiva. La partita è ancora in corso e si segue aggiornamento dopo aggiornamento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio e dritto perentorio! 40-40 Servizio, dritto. 40-A Nooo errore di rovescio del ligure di fretta. 40-40 Attenzione, palla corta che non dà il quindici. 40-30 Rovescio lungoriga vincente Collignon, questo lo sa giocare molto bene. 40-15 Mamma mia, non risponde mai di dritto Collignon. 30-15 Qui Arnaldi si suicida sportivamente. Solito slice e aveva la volèe comodissima per andare 40-0. La gioca dalla parte del belga e allora può passare. 30-0 Con il dritto dal centro fa un buco per terra Arnaldi. Vi diciamo che neanche c’è bisogno di tirare così forte. 15-0 Slice, dritto lungoriga. Questa soluzione c’è tutta la sera per Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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