LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro ad un livello altissimo nel 1° set

Notizia in breve

Il match tra Arnaldi e Collignon prosegue a Roland Garros con il punteggio di 6-4, 2-1. L'azzurro ha mostrato un livello elevato nel primo set, con servizio e dritto precisi. Nel secondo set, il ligure ha avuto un momento di difficoltà, commettendo un errore di rovescio in una fase decisiva. La partita è ancora in corso e si segue aggiornamento dopo aggiornamento.