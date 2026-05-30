LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro ad un livello altissimo nel 1° set

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il match tra Arnaldi e Collignon prosegue a Roland Garros con il punteggio di 6-4, 2-1. L'azzurro ha mostrato un livello elevato nel primo set, con servizio e dritto precisi. Nel secondo set, il ligure ha avuto un momento di difficoltà, commettendo un errore di rovescio in una fase decisiva. La partita è ancora in corso e si segue aggiornamento dopo aggiornamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Servizio e dritto perentorio! 40-40 Servizio, dritto. 40-A Nooo errore di rovescio del ligure di fretta. 40-40 Attenzione, palla corta che non dà il quindici. 40-30 Rovescio lungoriga vincente Collignon, questo lo sa giocare molto bene. 40-15 Mamma mia, non risponde mai di dritto Collignon. 30-15 Qui Arnaldi si suicida sportivamente. Solito slice e aveva la volèe comodissima per andare 40-0. La gioca dalla parte del belga e allora può passare. 30-0 Con il dritto dal centro fa un buco per terra Arnaldi. Vi diciamo che neanche c’è bisogno di tirare così forte. 15-0 Slice, dritto lungoriga. Questa soluzione c’è tutta la sera per Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

live arnaldi collignon 6 4 2 1 roland garros 2026 in diretta azzurro ad un livello altissimo nel 1176 set
© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro ad un livello altissimo nel 1° set
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 2-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro ad un livello altissimo nel 1° setArnaldi ha vinto il primo set contro Collignon con il punteggio di 6-4 e si è portato avanti 2-0 nel secondo set.

LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro in campo a minuti!Un giocatore italiano sta per affrontare un avversario belga nel torneo di Roland Garros 2026.

Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’accesso agli ottavi; Super Arnaldi: batte Tsitsipas, è al 3° turno; Giorno 7 | Terzo turno: Arnaldi - Collignon in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in Diretta: occasione da ambo le parti per gli ottavi.

arnaldi collignon live arnaldi collignon 6Live Roland Garros, Berrettini-Comesana 7-6, 5-7, 6-7, 6-4. Arnaldi in campo contro Collignon: 4-2Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di slam: dopo Sinner anche Djokovic si arrende, ko col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani, per il passaggio agli ottavi: ... ilmattino.it

LIVE Arnaldi-Collignon 1-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: inizia il match, grande occasione per entrambi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Indovinate? Stecca di dritto Collignon. 40-30 Con il rovescio invece è un'altra storia. 30-30 Arriva in ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web