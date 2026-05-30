LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 5-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il belga ha fatto ace su match point

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul punteggio di 5-5 nel quinto set, il giocatore belga ha servito un ace su match point. Nel corso del match, Arnaldi ha vinto il primo set 6-4, mentre Collignon ha pareggiato vincendo i successivi due set 7-6 e 7-5. Nel quarto set, Arnaldi ha riconquistato il vantaggio con un 6-4. La partita è in corso nel quinto set, con il punteggio attuale di 5-5. Durante il gioco, Collignon ha realizzato un vincente dopo un colpo di kick e ha trovato profondità con il rovescio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Grande inside in vincente dopo il kick! 0-15 Trova la profondità con il rovescio Collignon. Sbaglia Arnaldi. 5-5 Ace. Sembra che abbia vinto il torneo Collignon. A-40 Servizio vincente di Collignon. 40-40 Ace su match point, ciao a tutti. 30-40 FUORI! FUORI! FUORI! FUORI! Risposta nei piedi di Arnaldi, di un millimetro out il controbalzo di Collignon. LEEET, E RIGAA! Seconda 30-30 Rimette a posto le cose con la prima Collignon. 15-30 PASSAAAA di rovescio Arnaldi. 15-15 DOPPIO FALLO! seconda 15-0 Servizio vincente Collignon. 5-4 A zero Arnaldi!!!! 40-0 Smorzata vincente! Tesissima Mia in tribuna. 30-0 In rete l’inside in di Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it

live arnaldi collignon 6 4 6 7 5 7 6 4 5 5 roland garros 2026 in diretta il belga ha fatto ace su match point
© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 5-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il belga ha fatto ace su match point
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Video Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

Notizie e thread social correlati

LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 5-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro ha salvato due set point!Sul campo di Roland Garros, Arnaldi ha vinto il primo set contro Collignon con il punteggio di 6-4.

LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, 5-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il belga è fortunatissimo e brekkaAl torneo di Parigi, il belga ha ottenuto un break decisivo nel quarto set, portandosi sul 6-5.

Temi più discussi: LIVE Arnaldi-Collignon 1-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: inizia il match, grande occasione per entrambi!; Super Arnaldi: batte Tsitsipas, è al 3° turno; Giorno 7 | Terzo turno: Arnaldi - Collignon in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Arnaldi-Collignon, Roland Garros 2026 in Diretta: occasione da ambo le parti per gli ottavi.

Roland Garros diretta oggi, Arnaldi al quinto set con Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 2-1. Passano Berrettini e CobolliUn Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di slam: dopo Sinner anche Djokovic si arrende, ko col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani, per il passaggio agli ottavi: ... leggo.it

LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 4-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: contro break a zero, si torna on serveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A UUUUH! Geniale lo slice cortissimo! Lo manda in corto circuito, sicuramente è un colpo sotto consiglio di ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web