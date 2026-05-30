LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 5-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il belga ha fatto ace su match point
Sul punteggio di 5-5 nel quinto set, il giocatore belga ha servito un ace su match point. Nel corso del match, Arnaldi ha vinto il primo set 6-4, mentre Collignon ha pareggiato vincendo i successivi due set 7-6 e 7-5. Nel quarto set, Arnaldi ha riconquistato il vantaggio con un 6-4. La partita è in corso nel quinto set, con il punteggio attuale di 5-5. Durante il gioco, Collignon ha realizzato un vincente dopo un colpo di kick e ha trovato profondità con il rovescio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Grande inside in vincente dopo il kick! 0-15 Trova la profondità con il rovescio Collignon. Sbaglia Arnaldi. 5-5 Ace. Sembra che abbia vinto il torneo Collignon. A-40 Servizio vincente di Collignon. 40-40 Ace su match point, ciao a tutti. 30-40 FUORI! FUORI! FUORI! FUORI! Risposta nei piedi di Arnaldi, di un millimetro out il controbalzo di Collignon. LEEET, E RIGAA! Seconda 30-30 Rimette a posto le cose con la prima Collignon. 15-30 PASSAAAA di rovescio Arnaldi. 15-15 DOPPIO FALLO! seconda 15-0 Servizio vincente Collignon. 5-4 A zero Arnaldi!!!! 40-0 Smorzata vincente! Tesissima Mia in tribuna. 30-0 In rete l’inside in di Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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