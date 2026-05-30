LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 5-5 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il belga ha fatto ace su match point

Notizia in breve

Sul punteggio di 5-5 nel quinto set, il giocatore belga ha servito un ace su match point. Nel corso del match, Arnaldi ha vinto il primo set 6-4, mentre Collignon ha pareggiato vincendo i successivi due set 7-6 e 7-5. Nel quarto set, Arnaldi ha riconquistato il vantaggio con un 6-4. La partita è in corso nel quinto set, con il punteggio attuale di 5-5. Durante il gioco, Collignon ha realizzato un vincente dopo un colpo di kick e ha trovato profondità con il rovescio.