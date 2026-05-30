Al torneo di Parigi, il belga ha ottenuto un break decisivo nel quarto set, portandosi sul 6-5. Durante lo scambio, la palla ha preso una rimbalzo insolito, causando un errore inaspettato di Arnaldi. La partita si conclude con il belga che ottiene la vittoria, confermata dal punteggio finale di 6-4, 6-7, 5-6. La sfida è terminata con il giocatore che ha conquistato il match grazie a un break e a una serie di errori dell’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Che beffa! Che beffa! Entra la prima, l’altro risponde bloccando, la palla prende una buca e balza male e allora il dritto di Arnaldi lo tradisce una volta di più. 40-A No, riga con l’inside in di dritto di Collignon. Ma che fortuna ha in questo set! Seconda 40-40 E’ pazzo! Pazzo Arnaldi! Rischia la seconda in kick, si butta a rete e gioca la volèe di rovescio col taglio sotto perfetta per poi attaccarsi e chiudere parando! Seconda 40-A Niente, gratuito di dritto. 40-40 AAAACCCCEEEEEE! 30-40 Perde di nuovo il dritto Matteo Arnaldi, offre praticamente un set point. Questo colpo gli sta costando la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, 5-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il belga è fortunatissimo e brekka

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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