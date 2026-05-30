LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 4-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break a zero si torna on serve

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Collignon, il punteggio attuale è di 4-4 nel quinto set. Collignon ha conquistato un punto in rete, mentre Arnaldi ha vinto il suo primo punto dopo undici consecutivi persi. Un contro break a zero ha portato nuovamente i giocatori sull’1-1 nel game. La partita prosegue con i due atleti in equilibrio.