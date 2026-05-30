LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 4-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break a zero si torna on serve

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Roland Garros 2026 tra Arnaldi e Collignon, il punteggio attuale è di 4-4 nel quinto set. Collignon ha conquistato un punto in rete, mentre Arnaldi ha vinto il suo primo punto dopo undici consecutivi persi. Un contro break a zero ha portato nuovamente i giocatori sull’1-1 nel game. La partita prosegue con i due atleti in equilibrio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 In rete l’inside in di Collignon. 15-0 Torna a vincere un punto Arnaldi dopo 11 persi di fila. 4-4 Tiene il servizio e pareggia i conti Collignon. 40-0 Prima vincente. 30-0 Si esalta Collignon a seguito del rovescio vincente in cross. 15-0 Parte bene con servizio e dritto Collignon. 4-3 Contro break, vuole sentire l’urlo dei belgi Collignon. 0-40 Largo il rovescio difensivo del ligure. 0-30 Strappa di dritto Arnaldi. 0-15 Palla corta mal giocata dal ligure che subisce la chiusura di Collignon. 4-2 Tiene il servizio il belga e non molla. 40-15 Ace. 30-15 Servizio dritto e smash. 15-15 Errore di dritto successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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