LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si ritorna ‘on serve’ nel 4° set

Notizia in breve

Sul campo, Arnaldi ha vinto il primo set 6-4 contro Collignon. Nel secondo, il francese ha pareggiato 7-6, e ha confermato il vantaggio nel terzo con un 7-5. Nel quarto, Arnaldi ha recuperato, portandosi sul 3-2, con il servizio che ora torna a essere decisivo. Durante il game, è stato segnato un ace a 40-15, mentre sulla prima palla non si sono verificati scambi significativi.