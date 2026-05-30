LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si ritorna ‘on serve’ nel 4° set
Sul campo, Arnaldi ha vinto il primo set 6-4 contro Collignon. Nel secondo, il francese ha pareggiato 7-6, e ha confermato il vantaggio nel terzo con un 7-5. Nel quarto, Arnaldi ha recuperato, portandosi sul 3-2, con il servizio che ora torna a essere decisivo. Durante il game, è stato segnato un ace a 40-15, mentre sulla prima palla non si sono verificati scambi significativi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ace. 30-15 Sulla prima invece non si gioca quasi mai. 15-15 Incredibile risposta di Arnaldi di rovescio stretta e vincente. Sta rispondendo a tutte le seconde coi piedi nel campo! 15-0 Bravo lui a girare lo scambio con il rovescio lungoriga, marchio di fabbrica. 3-2 E allora, si ritorna on serve. Grande recupero di palla corta di Collignon. 30-40 Non parte dalla racchetta la risposta del belga di dritto. 15-40 Prende solo righe in difesa Collignon, alla fine fuori giri il rovescio di Arnaldi. 15-30 Slice classico, dritto di là. Inizia la rimonta di Arnaldi! 0-30 Bella risposta del belga. Incrociata di rovescio e, ovviamente, sulla linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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