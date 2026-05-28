LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break del greco si ritorna on serve nel secondo set

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tsitsipas ha strappato il servizio a Arnaldi nel secondo set, portandosi sul 3-2. Prima, nel primo set, Arnaldi aveva vinto al tie-break 7-6. Durante il game attuale, Arnaldi ha messo un dritto vincente in lungolinea, portandosi sul 40-30. Poco prima, un errore con il dritto ha regalato il punto a Tsitsipas. La partita è in corso sul centrale di Parigi, con il punteggio di 7-6, 3-2.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Dritto in side in vincente di Matteo! 30-30 Gratuito con il dritto di Arnaldi che manda fuori il colpo in lungolinea dopo il servizio. Seconda importante. 30-15 Che risposta dell’ex top ten che con il dritto piazza il vincente. Seconda da lavorare. 30-0 In rete il dritto a rimbalzo del greco! 15-0 Esce la risposta di rovescio di Tsitsipas. Seconda palla ad inizio game per l’azzurro. 3-3 Non trova il campo lo slice lungolinea di Arnaldi. Si torna in parità. Seconda palla. 40-15 Ottima difesa del greco che trova il dritto in side in vincente con il lungolinea. Seconda da sfruttare per restare nel game. 🔗 Leggi su Oasport.it

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