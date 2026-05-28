LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break del greco si ritorna on serve nel secondo set

Notizia in breve

Tsitsipas ha strappato il servizio a Arnaldi nel secondo set, portandosi sul 3-2. Prima, nel primo set, Arnaldi aveva vinto al tie-break 7-6. Durante il game attuale, Arnaldi ha messo un dritto vincente in lungolinea, portandosi sul 40-30. Poco prima, un errore con il dritto ha regalato il punto a Tsitsipas. La partita è in corso sul centrale di Parigi, con il punteggio di 7-6, 3-2.