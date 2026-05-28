LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | contro break del greco si ritorna on serve nel secondo set
Tsitsipas ha strappato il servizio a Arnaldi nel secondo set, portandosi sul 3-2. Prima, nel primo set, Arnaldi aveva vinto al tie-break 7-6. Durante il game attuale, Arnaldi ha messo un dritto vincente in lungolinea, portandosi sul 40-30. Poco prima, un errore con il dritto ha regalato il punto a Tsitsipas. La partita è in corso sul centrale di Parigi, con il punteggio di 7-6, 3-2.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Dritto in side in vincente di Matteo! 30-30 Gratuito con il dritto di Arnaldi che manda fuori il colpo in lungolinea dopo il servizio. Seconda importante. 30-15 Che risposta dell’ex top ten che con il dritto piazza il vincente. Seconda da lavorare. 30-0 In rete il dritto a rimbalzo del greco! 15-0 Esce la risposta di rovescio di Tsitsipas. Seconda palla ad inizio game per l’azzurro. 3-3 Non trova il campo lo slice lungolinea di Arnaldi. Si torna in parità. Seconda palla. 40-15 Ottima difesa del greco che trova il dritto in side in vincente con il lungolinea. Seconda da sfruttare per restare nel game. 🔗 Leggi su Oasport.it
Free analysis of the day Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas Roland Garros Our analysis
Notizie e thread social correlati
LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel secondo setArnaldi conduce il secondo set contro Tsitsipas con un break immediato dopo aver vinto il primo parziale 7-6.
Leggi anche: LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: serve un’impresa contro il nobile decaduto greco
Temi più discussi: Live Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2026; Arnaldi lotta e batte Griekspoor: è al 2° turno; Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi-Tsitsipas: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.
GRANDE VITTORIA DI ARNALDI Comincia nel migliore dei modi il Roland Garros dell’azzurro, che supera in rimonta un solido Griekspoor Una battaglia durata 4 ore, adesso sul percorso di Arnaldi ci sarà Tsitsipas #Tennis #Arnaldi #RolandGarro facebook
LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si avvicina il momento dell’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Keys ha vinto il primo set contro Ruzic per 6-4. Al termine della partita toccherà ad Arnaldi. 18.25 La ... oasport.it
Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingDopo aver battuto in quattro set il rognoso neerlandese Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì ... oasport.it