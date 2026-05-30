LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha il vantaggio di servire per primo nel set decisivo!

Notizia in breve

Nel quinto set, Arnaldi serve per primo e si trova in vantaggio 2-1. Durante il gioco, il punteggio segna 40-30 con un servizio centrale e un dritto che mette in difficoltà l’avversario. In precedenza, Arnaldi ha risposto a un colpo di Collignon con una difesa efficace, ma il dritto dell’avversario si è dimostrato preciso e ha concluso il punto. Il match è in corso nel torneo di Parigi.