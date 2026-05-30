LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro ha il vantaggio di servire per primo nel set decisivo!
Nel quinto set, Arnaldi serve per primo e si trova in vantaggio 2-1. Durante il gioco, il punteggio segna 40-30 con un servizio centrale e un dritto che mette in difficoltà l’avversario. In precedenza, Arnaldi ha risposto a un colpo di Collignon con una difesa efficace, ma il dritto dell’avversario si è dimostrato preciso e ha concluso il punto. Il match è in corso nel torneo di Parigi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Servizio al centro, dritto che spiazza il ligure. 30-30 Fa di tutto in difesa Arnaldi ma alla fine non ha tremato il dritto di Collignon. 15-30 Mamma mia, gratuito molto molto grave di Collignon. Seconda!!!! 15-15 NUMERO PAZZESCO con il lungoriga vincente di rovescio in spaccata, è Djokovic! Seconda 15-0 Bravo il belga a non cadere sulla finta di drop shot di Arnaldi. 2-1 A quindici il ligure. 40-15 Gran difesa dell’azzurro con il dritto, gratuito di rovescio Collignon. Insperato! 30-15 Di poco lungo il rovescio difensivo dell’azzurro. 30-0 Ancora uno scambio che Arnaldi comanda a partire dal servizio e poi smistando con il dritto! 15-0 Servizio, dritto e chiusura Arnaldi! 1-1 A zero Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it
Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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