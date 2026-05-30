LIVE Arnaldi-Collignon 6-4 6-7 5-7 6-4 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro forza il set decisivo ennesima battaglia al calar del sole!

Arnaldi e Collignon sono in parità al quinto set di Roland Garros 2026, dopo aver combattuto in una partita lunga e equilibrata. Al momento, il punteggio è 1-1, con Collignon avanti 40-0 nel game in corso, grazie a un dritto preciso e un servizio efficace. La partita prosegue in un match che si sta decidendo negli ultimi scambi, con il pubblico che segue con attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A zero Collignon. 40-0 Prima e comodo dritto. 30-0 Servizio e benedizione. 15-0 Che scambio e che palla corta Collignon. 1-0 ACE! Pauroso salvataggio di Arnaldi. A-40 Grazie! Non risponde di dritto Collignon. Ha alzato le braccia sul dritto che gli ha dato la palla break, adesso le sta tenendo basse. 40-40 Figuratevi se trema Arnaldi, botta a uscire e dritto contropiede. 30-40 Braccia al cielo Collignon dopo un pazzesco cross stretto vincente di dritto, uno dei jolly più clamorosi del match. Ovviamente sulla riga. Scambio lunghissimo, pazzesco! 30-30 Stecca di dritto il ligure. 30-15 ACE! Beh! Polemica su un segno tra il belga e l’arbitro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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