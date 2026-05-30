Arnaldi conduce per 6-4, 6-7, 5-7, 3-0 contro Collignon nel torneo di Roland Garros 2026. Dopo aver perso i primi due set, l’azzurro ha brekkato all’inizio del quarto parziale, portandosi sul 3-0. Al momento, Arnaldi serve con un punteggio di 40-0 e ha messo a segno un colpo decisivo. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 A zero Arnaldi, il colpo dell’anno ha dato nuova linfa! 40-0 Servizio e comodo tocco. 30-0 Cross strettissimo di rovescio, altro numero! 15-0 Servizio e palla corta vincente Arnaldi!!! 2-0 LUNGORIGAAAAA PAUROSOSOOOOOO vincente di drittooo! NULLA SCALFISCE LA FIDUCIA DEL LIGURE! Seconda amici di OA Sport 40-A FUORIIIII! FUORIIIIII la folle veronica di Collignon. Aveva servito bene, regalo! Match stregato amici. Era fatta, che volèe ha sbagliato Arnaldi, ma prima ancora il comodissimo dritto non chiuso. 40-40 Era fatta. Era fatta. Perde un punto già fatto a rete Arnaldi. Niente. SECONDAAAAAAAAAA 30-40 Grande profondità trovata con il rovescio dal ligure: lungo il contro balzo difensivo di Collignon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: l’azzurro è una roccia e brekka a inizio 4° set

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Arnaldi vs Collignon ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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